Наєв: У Білорусі три батальйони відправили до українського кордону

Мотострілецький та два танкових батальйони в Білорусі отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Джерело: Наєв, якого цитує Міноборони

Пряма мова Наєва: "Мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України.

Своєю чергою, на території Київської області на одному з важливих державних об’єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об’єкта".

Деталі: За словами командувача, Сили оборони також відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури – нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних літальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами.

Нагадаємо: Наєв вважає, що в ході візиту президента РФ Володимира Путіна до Білорусі йшлося про залучення збройних сил Білорусі до війни проти України, зокрема на суходолі.