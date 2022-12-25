Поліція показала, як "латають" Херсон після обстрілів

Тут і далі фото поліції

У Херсоні тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів 24 грудня, коли загинули 10 людей, – поліція і рятувальники допомагають мешканцям закривати вибиті вікна ДСП-плитами.

Джерело: Національна поліція та ДСНС у Telegram, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі національного марафону новин

Дослівно поліція: "В Херсоні поліцейські спільно з рятувальниками та нацгвардійцями допомагають населенню ліквідовувати наслідки обстрілів квартир, будинків та убезпечувати помешкання.

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Спільні групи діють швидко та злагоджено. Кожен виїзд – це ризик, адже обстріли міста російською армією не вщухають ні на мить".

Деталі: Правоохоронці опублікували фото, на яких допомагають мешканцям закривати віконні пройми ДСП-плитами, щоб зберегти тепло і убезпечити квартири херсонців.

У ДСНС повідомили, що 24 грудня ліквідували 11 пожеж, які виникли після обстрілів.

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По обіді 24 грудня внаслідок ворожого прильоту в одному з районів Херсон був зруйнований одноповерховий житловий будинок. Рятувальники з-під завалів звільнили чоловіка та жінку.

Соболевський повідомив, що поранені мешканці отримують медичну допомогу. Обстріли міста тривають і 25 грудня.

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