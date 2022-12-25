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Полиция показала, как "латают" Херсон после обстрелов

Ирина БалачукВоскресенье, 25 декабря 2022, 11:51
Полиция показала, как латают Херсон после обстрелов
Здесь и далее фото полиции

В Херсоне продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов 24 декабря, когда погибли 10 человек, – полиция и спасатели помогают жителям закрывать выбитые окна ДСП-плитами.

Источник: Национальная полиция и ГСЧС в Telegram, заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире национального марафона новостей

Дословно полиция: "В Херсоне полицейские совместно со спасателями и нацгвардейцами помогают населению ликвидировать последствия обстрелов квартир, домов и обезопасить помещения.

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Совместные группы действуют быстро и слаженно. Каждый выезд – это риск, ведь обстрелы города российской армией не утихают ни на минуту".

Детали: Правоохранители опубликовали фото, на которых помогают жителям закрывать оконные проемы ДСП-плитами, чтобы сохранить тепло и обезопасить квартиры херсонцев. 

 

В ГСЧС сообщили, что 24 декабря ликвидировали 11 пожаров, которые возникли после обстрелов.

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После обеда 24 декабря в результате вражеского прилета в одном из районов Херсон был разрушен одноэтажный жилой дом. Спасатели из-под завалов освободили мужчину и женщину. 

 

Соболевский сообщил, что раненые жители получают медицинскую помощь. Обстрелы города продолжаются и 25 декабря.

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Темы: Херсонвойна
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