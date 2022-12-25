Путін досі розповідає казки, що 99,9% росіян "готові все покласти в інтересах батьківщини"

Президент Росії Володимир Путін вважає, що переважна більшість росіян готові "все покласти" заради своєї країни.

Джерело: російський диктатор в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін"

Пряма мова Путіна на запитання про те, що його здивувало за час війни: "Що стосується основної частини – 99,9% – наших громадян, наших людей, які готові все покласти в інтересах батьківщини, тут для мене незвичайного нічого немає. Це просто зайвий раз переконує мене в тому, що Росія – особлива країна. І у нас живуть особливі люди".

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Деталі: За його словами, це нібито "підтверджується протягом усієї історії існування Росії, і сьогодні – ще раз".

Російський диктатор також додав, що його нібито не дивує те, що деякі люди поводяться "не так, як справжні патріоти".

За словами Путіна, у будь-якому суспільстві завжди є люди, які "насамперед думають про свої особисті інтереси", але він їх "не особливо засуджує", оскільки "кожна людина має право вибору".

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Чому це важливо: Путін веде агресивну загарбницьку війну проти України, виправдовуючи її то нібито бажанням України напасти на РФ, то якоюсь вигаданою загрозою з боку Заходу і НАТО, то бажанням нібито захистити людей Донбасу, то наміром "об'єднати російський народ", то міфічною боротьбою з "нацистами-націоналістами".

При цьому в Росії забороняють будь-які протести проти війни – людей у РФ заарештовують навіть за те, що вони виходять на вулицю з чистим аркушем паперу в руках.

Коли Путін на тлі масштабних втрат в Україні оголосив про часткову мобілізацію, російські чоловіки почали масово тікати з Росії.

Влада РФ зараз думає над тим, щоб заборонити росіянам, які втекли з країни, віддалену роботу, а також над тим, щоб конфіскувати їхнє майно чи підвищити для них податки.