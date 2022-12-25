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Путин до сих пор рассказывает сказки, что 99,9% россиян "готовы все положить в интересах родины"

Ирина БалачукВоскресенье, 25 декабря 2022, 16:07
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что подавляющее большинство россиян готовы "все положить" ради своей страны.

Источник: российский диктатор в эфире программы "Москва. Кремль. Путин"

Прямая речь Путина на вопрос о том, что его удивило за время войны: "Что касается основной части –  99,9% – наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна. И у нас живут особые люди".

Детали: По его словам, это якобы "подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сегодня – еще раз".

Российский диктатор также добавил, что его якобы не удивляет то, что некоторые люди ведут себя "не так, как истинные патриоты".

По словам Путина, в любом обществе всегда есть люди, которые "прежде всего думают о своих личных интересах", но он их "не особенно-то осуждает", поскольку "каждый человек имеет право выбора".

Почему это важно: Путин ведет агрессивную захватническую войну против Украины, оправдывая ее то якобы желанием Украины напасть на РФ, то какой-то выдуманной угрозой со стороны Запада и НАТО, то желанием якобы защитить людей Донбасса, то намерением "объединить русский народ", то мифической борьбой с "нацистами-националистами".

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При этом в России запрещают любые акции протеста против войны – людей в РФ арестовывают даже за то, что они выходят на улицу с чистим листом бумаги в руках.

Когда Путин на фоне масштабных потерь в Украине объявил о частичной мобилизации, российские мужчины начали массово бежать из России.

Власти РФ сейчас думает над тем, чтобы запретить россиянам, которые бежали из страны, отдаленную работу, а также над тем, чтобы конфисковать их имущество или повысить для них налоги.

 

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Темы: ПутинРосcиявойнапропаганда
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