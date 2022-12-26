Путін знайшов ще одну посаду для Медведєва: займатиметься ВПК

Президент країни-агресора Володимир Путін призначив заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва першим заступником голови Військово-промислової комісії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Дослівно: "Володимир Путін вніс зміни до складу Військово-промислової комісії. Президент ввів посаду першого заступника голови, її обійняв заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв".

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Деталі: Також у складі комісії - міністр оборони РФ Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов, секретар Радбезу Микола Патрушев, керівники СЗР, ФСБ, Росгвардії та інші.

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