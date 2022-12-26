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Путін знайшов ще одну посаду для Медведєва: займатиметься ВПК

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 грудня 2022, 17:16
Володимир Путін, Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін призначив заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва першим заступником голови Військово-промислової комісії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Дослівно: "Володимир Путін вніс зміни до складу Військово-промислової комісії. Президент ввів посаду першого заступника голови, її обійняв заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв".

Деталі: Також у складі комісії - міністр оборони РФ Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов, секретар Радбезу Микола Патрушев, керівники СЗР, ФСБ, Росгвардії та інші.

Знати більше: "Якщо росіяни кидають на передову старі розконсервовані Т-62, значить, справи у них геть погані"

Що було раніше:

  • На початку грудня Медведєв хвалився, що Москва нарощує темпи виробництва нового потужного озброєння, оскільки нібито протистоїть не тільки Україні, а й багатьом західним державам.
  • У Міністерстві оборони США зазначали, що через високу інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов.
  • 22 грудня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомляв, що приватна російська військова компанія "Група Вагнера" прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні.

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Теми: МедведєвПутінвійна
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