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Путин нашел еще одну должность для Медведева: будет заниматься ВПК

Станислав ПогориловПонедельник, 26 декабря 2022, 16:16
Путин нашел еще одну должность для Медведева: будет заниматься ВПК
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин назначил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "Владимир Путин внес изменения в состав Военно-промышленной комиссии. Президент ввел должность первого заместителя председателя, ее занял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев".

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Детали: Также в составе комиссии — министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководители СВР, ФСБ, Росгвардии и другие.

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Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале декабря Медведев хвастался, что Москва наращивает темпы производства нового мощного вооружения, поскольку якобы противостоит не только Украине, но и многим западным государствам.
  • В Министерстве обороны США отмечали, что из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, которые имеют высокий уровень отказов.
  • 22 декабря спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщал, что частная российская военная компания "Группа Вагнера" приняла партию оружия из Северной Кореи для усиления российских войск в Украине.

Темы: МедведевПутинвойна
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