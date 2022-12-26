Махінації з житлом: ВАКС призначив 400 тисяч застави для екснардепа ОПЗЖ

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід у вигляді 396 960 грн застави колишньому депутату Верховної ради від партії ОПЗЖ Олександру Долженкову, якого підозрюють у махінаціях з компенсацією на житло.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram, "Українська правда"

Деталі: Рішення ухвалене 26 грудня за клопотанням детективів НАБУ.

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Також суд поклав на Долженкова такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детективів, прокурора чи суду за першою вимогою;

повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утриматись від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 26 лютого 2023 року.

У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп VIII скликання з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержував із бюджету апарату ВР компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

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Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську у Києві і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700 тисяч гривень. Лише після виходу журналістського розслідування програми "Схеми" депутат відмовився від одержання цих виплат.

Що передувало: