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Махінації з житлом: ВАКС призначив 400 тисяч застави для екснардепа ОПЗЖ

Євген КізіловПонеділок, 26 грудня 2022, 18:53
Олександр Долженков, фото: Wikipedia

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід у вигляді 396 960 грн застави колишньому депутату Верховної ради від партії ОПЗЖ Олександру Долженкову, якого підозрюють у махінаціях з компенсацією на житло.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram, "Українська правда"

Деталі: Рішення ухвалене 26 грудня за клопотанням детективів НАБУ.

Також суд поклав на Долженкова такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати до детективів, прокурора чи суду за першою вимогою;
  • повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утриматись від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 26 лютого 2023 року.

У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп VIII скликання з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержував із бюджету апарату ВР компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську у Києві і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700 тисяч гривень. Лише після виходу журналістського розслідування програми "Схеми" депутат відмовився від одержання цих виплат.

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Що передувало:

  • На початку грудня САП та НАБУ повідомили Долженкову про підозру.
  • Правоохоронці не назвали імені колишнього депутата, але "Українська правда" зі своїх джерел дізналася, що йдеться про Олександра Долженкова.
  • Ще у 2016 році громадський рух "Чесно" з посиланням на електронну декларацію Долженкова повідомив, що той, володіючи дорогою квартирою на Печерську площею 181,3 кв. м, бере у держави грошову допомогу на оренду невеликої квартири на Харківському масиві в Києві.

Теми: Верховна РадаОПЗЖАнтикорупційний суд
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