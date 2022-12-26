Махинации с жильем: ВАКС назначил 400 тысяч залога для экс-нардепа ОПЗЖ

Высший антикорсуд избрал меру пресечения в виде 396 960 грн залога бывшему депутату Верховной Рады от партии ОПЗЖ Александру Долженкову, которого подозревают в махинациях с компенсацией на жилье.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram, "Украинская правда"

Детали: Решение принято 26 декабря по ходатайству детективов НАБУ.

Также суд возложил на Долженкова такие процессуальные обязанности:

прибывать к детективам, прокурору или суду по первому требованию;

сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздержаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти паспорта для выезда за границу.

Срок действия обязанностей - до 26 февраля 2023 года.

В рамках досудебного расследования установлено, что нардеп VIII созыва с апреля 2015 по декабрь 2018 года незаконно получал из бюджета аппарата ВР компенсацию за наем жилья, которую назначали народным депутатам, которые не имели собственного жилья в столице.

Депутат скрыл наличие собственной квартиры на Печерске в Киеве и за почти два с половиной года незаконно получил на карточку 700 тысяч гривен. Только после выхода журналистского расследования программы "Схемы" депутат отказался от получения этих выплат.

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