Махинации с жильем: ВАКС назначил 400 тысяч залога для экс-нардепа ОПЗЖ
Высший антикорсуд избрал меру пресечения в виде 396 960 грн залога бывшему депутату Верховной Рады от партии ОПЗЖ Александру Долженкову, которого подозревают в махинациях с компенсацией на жилье.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram, "Украинская правда"
Детали: Решение принято 26 декабря по ходатайству детективов НАБУ.
Также суд возложил на Долженкова такие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективам, прокурору или суду по первому требованию;
- сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздержаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти паспорта для выезда за границу.
Срок действия обязанностей - до 26 февраля 2023 года.
В рамках досудебного расследования установлено, что нардеп VIII созыва с апреля 2015 по декабрь 2018 года незаконно получал из бюджета аппарата ВР компенсацию за наем жилья, которую назначали народным депутатам, которые не имели собственного жилья в столице.
Депутат скрыл наличие собственной квартиры на Печерске в Киеве и за почти два с половиной года незаконно получил на карточку 700 тысяч гривен. Только после выхода журналистского расследования программы "Схемы" депутат отказался от получения этих выплат.
Что предшествовало:
- В начале декабря САП и НАБУ сообщили Долженкову о подозрении.
- Правоохранители не назвали имени бывшего депутата, но "Украинская правда" из своих источников узнала, что речь идет об Александре Долженкове.
- Еще в 2016 году общественное движение "Чесно" со ссылкой на электронную декларацию Долженкова сообщило, что тот, владея дорогой квартирой на Печерске площадью 181,3 кв. м, берет у государства денежную помощь на аренду небольшой квартиры на Харьковском массиве в Киеве.