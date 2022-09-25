Звільнені командири з "Азовсталі" проходять медогляди в Туреччині – Єрмак
Звільнені з полону командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, проходять медичні огляди і скоро зможуть побачитися з рідними.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Деталі: Єрмак повідомив, що у неділю поговорив зі звільненими командирами.
"Настрій у всіх бойовий. Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом", - зазначив він.
Єрмак також додав, що скоро звільнені командири зможуть побачитись зі своїми родинами.
Він повідомив, що голова Фонду держмайна Рустем Умєров за дорученням президента приїхав до Туреччини, щоб перевірити умови, в яких живуть звільнені полонені й розповів, що "умови проживання у хлопців – комфортні".
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити215 українських захисників.
- Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці,ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
- Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.