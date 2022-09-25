Звільнені командири з "Азовсталі" проходять медогляди в Туреччині – Єрмак

Рустем Умєров і звільнені командири з "Азовсталі", фото з Telegram Андрія Єрмака

Звільнені з полону командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, проходять медичні огляди і скоро зможуть побачитися з рідними.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: Єрмак повідомив, що у неділю поговорив зі звільненими командирами.

"Настрій у всіх бойовий. Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом", - зазначив він.

Єрмак також додав, що скоро звільнені командири зможуть побачитись зі своїми родинами.

Він повідомив, що голова Фонду держмайна Рустем Умєров за дорученням президента приїхав до Туреччини, щоб перевірити умови, в яких живуть звільнені полонені й розповів, що "умови проживання у хлопців – комфортні".

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