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Данілов до УПЦ МП: Визнайте, що належите Москві, і зречіться Путіна-сатани

Альона Мазуренко Вівторок, 27 грудня 2022, 21:25
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав Українську православну церкву (МП) визнати свою приналежність до Московського патріархату, а російського диктатора Володимира Путіна - "сатаною".

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків з людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, більш того благословляють на вбивство, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі (українцям - ред.)?

Мені було дивно слухати там один діяч виступав з бородою (митрополит Павло - ред.) і він розповідав, що звертався до президента.

Так, послухайте, ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять...

Не маєте відношення до РФ, то офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін - Сатана. Сатана - той, що ще там у них ходить Кирил. Називайте речі своїми іменами і тоді буде по справедливості".

Деталі: Данілова здивувало звернення намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які вона орендує.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви Московського патріархату два храми на території Лаври.
  • Міністерство культури та інформаційної політики буде рекомендувати не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври.

Теми: церкварелігіяДаніловРНБО
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