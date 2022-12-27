Данилов к УПЦ МП: Признайте, что принадлежите Москве, и отрекитесь от Путина-сатаны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал Украинскую православную церковь (МП) признать свою принадлежность к Московскому патриархату, а российского диктатора Владимира Путина - "сатаной".

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Наше общество после 24 февраля требует справедливости. И если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, более того благословляют на убийство, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза (украинцам - ред.)?

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Мне было странно слушать там один деятель выступал с бородой (митрополит Павел - ред.) и он рассказывал, что обращался к президенту.

Так, послушайте, вы к совести сначала своей обратитесь. Зачем вы скрываете свое название? Это же несправедливо, люди должны знать, куда они ходят...

Не имеете отношения к РФ, то официально откреститесь, скажите, что Путин - Сатана. Сатана - тот, что еще там у них ходит Кирилл. Называйте вещи своими именами и тогда будет по справедливости".

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Детали: Данилова удивило обращение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у УПЦ МП храмы на территории лавры, которые она арендует.

Напомним: