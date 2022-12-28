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У Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 11:28
У Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті
Мобілізовані росіяни. Фото ілюстративне з Telegram Міноборони РФ

У Челябінській області Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті.

Джерело: російські видання Медуза і Mgorsk.ru

Деталі: Інцидент стався 23 грудня. Нетверезий старший сержант напав на капітана в купе штабного вагона військового ешелону на станції Мисяш.

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Зазначається, що обидва військовослужбовці були призвані за мобілізацією.

Від отриманих травм командир помер на місці.

За цим фактом порушили кримінальну справу за статтею про "насильницькі дії щодо начальника, вчинені в період мобілізації".

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Старшому сержанту загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.

28 грудня Магнітогорський гарнізонний військовий суд взяв його під варту на 2 місяці.

Передісторія: 

  • 27 грудня російські ЗМІ повідомляли, що у Підмосков'ї затримали 8 мобілізованих, які виїхали зі зброєю з Луганської області; військовослужбовцю з Камчатки дали 1,8 року в'язниці за відмову брати участь у бойових діях в Україні, а в Кабардино-Балкарії під час затримання вбили двох місцевих жителів, які нібито готували напад на військкомат.
  • 6 грудня повідомлялося, що в російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукують військового з кулеметом, який поранив поліцейського.
  • 7 грудня у Ростовській області РФ затримали дезертира, який відкрив вогонь по співробітнику поліції з кулемета, – за даними ЗМІ, ним виявився боєць ПВК "Вагнер", завербований раніше в колонії. 

Теми: Росіямобілізаціявбивство
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