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У Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 12:28
Мобілізовані росіяни. Фото ілюстративне з Telegram Міноборони РФ

У Челябінській області Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті.

Джерело: російські видання Медуза і Mgorsk.ru

Деталі: Інцидент стався 23 грудня. Нетверезий старший сержант напав на капітана в купе штабного вагона військового ешелону на станції Мисяш.

Зазначається, що обидва військовослужбовці були призвані за мобілізацією.

Від отриманих травм командир помер на місці.

За цим фактом порушили кримінальну справу за статтею про "насильницькі дії щодо начальника, вчинені в період мобілізації".

Старшому сержанту загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.

ВІДЕО ДНЯ

28 грудня Магнітогорський гарнізонний військовий суд взяв його під варту на 2 місяці.

Передісторія: 

  • 27 грудня російські ЗМІ повідомляли, що у Підмосков'ї затримали 8 мобілізованих, які виїхали зі зброєю з Луганської області; військовослужбовцю з Камчатки дали 1,8 року в'язниці за відмову брати участь у бойових діях в Україні, а в Кабардино-Балкарії під час затримання вбили двох місцевих жителів, які нібито готували напад на військкомат.
  • 6 грудня повідомлялося, що в російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукують військового з кулеметом, який поранив поліцейського.
  • 7 грудня у Ростовській області РФ затримали дезертира, який відкрив вогонь по співробітнику поліції з кулемета, – за даними ЗМІ, ним виявився боєць ПВК "Вагнер", завербований раніше в колонії. 

Теми: Росіямобілізаціявбивство
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