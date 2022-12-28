У Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті

У Челябінській області Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті.

Джерело: російські видання Медуза і Mgorsk.ru

Деталі: Інцидент стався 23 грудня. Нетверезий старший сержант напав на капітана в купе штабного вагона військового ешелону на станції Мисяш.

Зазначається, що обидва військовослужбовці були призвані за мобілізацією.

Від отриманих травм командир помер на місці.

За цим фактом порушили кримінальну справу за статтею про "насильницькі дії щодо начальника, вчинені в період мобілізації".

Старшому сержанту загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.

ВІДЕО ДНЯ

28 грудня Магнітогорський гарнізонний військовий суд взяв його під варту на 2 місяці.

Передісторія: