У Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті

У Челябінській області Росії п'яний мобілізований побив командира до смерті.

Джерело: російські видання Медуза і Mgorsk.ru

Деталі: Інцидент стався 23 грудня. Нетверезий старший сержант напав на капітана в купе штабного вагона військового ешелону на станції Мисяш.

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Зазначається, що обидва військовослужбовці були призвані за мобілізацією.

Від отриманих травм командир помер на місці.

За цим фактом порушили кримінальну справу за статтею про "насильницькі дії щодо начальника, вчинені в період мобілізації".

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Старшому сержанту загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.

28 грудня Магнітогорський гарнізонний військовий суд взяв його під варту на 2 місяці.

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