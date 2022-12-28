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В России пьяный мобилизованный избил командира до смерти

Ирина БалачукСреда, 28 декабря 2022, 11:28
В России пьяный мобилизованный избил командира до смерти
Мобилизованные россияне. Фото иллюстративное из Telegram Минобороны РФ

В Челябинской области России пьяный мобилизованный избил командира до смерти.

Источник: российские издания Медуза и Mgorsk.ru

Детали: Инцидент произошел 23 декабря. Нетрезвый старший сержант напал на капитана в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш.

Отмечается, что оба военнослужащих были призваны по мобилизации.

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От полученных травм командир скончался на месте.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье о "насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации".

Старшему сержанту грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

ВИДЕО ДНЯ

28 декабря Магнитогорский гарнизонный военный суд заключил его под стражу на 2 месяца.

Предыстория:

Темы: Росcиямобилизацияубийство
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