В России пьяный мобилизованный избил командира до смерти

В Челябинской области России пьяный мобилизованный избил командира до смерти.

Источник: российские издания Медуза и Mgorsk.ru



Детали: Инцидент произошел 23 декабря. Нетрезвый старший сержант напал на капитана в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш.

Отмечается, что оба военнослужащих были призваны по мобилизации.

От полученных травм командир скончался на месте.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье о "насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации".

Старшему сержанту грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

28 декабря Магнитогорский гарнизонный военный суд заключил его под стражу на 2 месяца.

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