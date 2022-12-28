В России пьяный мобилизованный избил командира до смерти
Среда, 28 декабря 2022, 12:28
В Челябинской области России пьяный мобилизованный избил командира до смерти.
Источник: российские издания Медуза и Mgorsk.ru
Детали: Инцидент произошел 23 декабря. Нетрезвый старший сержант напал на капитана в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш.
Отмечается, что оба военнослужащих были призваны по мобилизации.
От полученных травм командир скончался на месте.
По этому факту возбудили уголовное дело по статье о "насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации".
Старшему сержанту грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
28 декабря Магнитогорский гарнизонный военный суд заключил его под стражу на 2 месяца.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 27 декабря российсие СМИ сообщали, что в Подмосковье задержали 8 мобилизованных, которые уехали с оружием из Луганской области; военнослужащему с Камчатки дали 1,8 года тюрьмы за отказ участвовать в боевых действиях в Украине, а в Кабардино-Балкарии при задержании убили двух местных жителей, которые якобы готовили нападение на военкомат.
- 6 декабря сообщалось, что в российском городе Новошахтинск Ростовской области разыскивают военного с пулеметом, который ранил полицейского.
- 7 декабря в Ростовской области РФ задержали дезертира, который открыл огонь по сотруднику полиции из пулемета, – по данным СМИ, им оказался боец ЧВК "Вагнер", завербованный ранее в колонии.