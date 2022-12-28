В России пьяный мобилизованный избил командира до смерти
Среда, 28 декабря 2022, 11:28
В Челябинской области России пьяный мобилизованный избил командира до смерти.
Источник: российские издания Медуза и Mgorsk.ru
Детали: Инцидент произошел 23 декабря. Нетрезвый старший сержант напал на капитана в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш.
Отмечается, что оба военнослужащих были призваны по мобилизации.
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От полученных травм командир скончался на месте.
По этому факту возбудили уголовное дело по статье о "насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации".
Старшему сержанту грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
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28 декабря Магнитогорский гарнизонный военный суд заключил его под стражу на 2 месяца.
Предыстория:
- 27 декабря российсие СМИ сообщали, что в Подмосковье задержали 8 мобилизованных, которые уехали с оружием из Луганской области; военнослужащему с Камчатки дали 1,8 года тюрьмы за отказ участвовать в боевых действиях в Украине, а в Кабардино-Балкарии при задержании убили двух местных жителей, которые якобы готовили нападение на военкомат.
- 6 декабря сообщалось, что в российском городе Новошахтинск Ростовской области разыскивают военного с пулеметом, который ранил полицейского.
- 7 декабря в Ростовской области РФ задержали дезертира, который открыл огонь по сотруднику полиции из пулемета, – по данным СМИ, им оказался боец ЧВК "Вагнер", завербованный ранее в колонии.