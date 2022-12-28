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США оснастять українські HIMARS системами управління вогнем

Євген КізіловСереда, 28 грудня 2022, 19:15
Ілюстративне фото на тему IFATDS, фото: армія США

Сполучені Штати закуплять для України 18 комплектів автоматизованої системи управління вогнем артилерії IFATDS, які призначені для ракетних комплексів HIMARS.

Джерело: контракт, розміщений на порталі державних закупівель уряду США, та портал "Мілітарний"

Деталі: Комплекти International Field Artillery Tactical Data System, ймовірно, мають бути встановлені на 18 нових реактивних систем М142 HIMARS, які будуть виготовлені для України у рамках програми USAI.

 
Ілюстративне фото на тему IFATDS
фото: армія США

Довідково: Система IFATDS призначена для інтеграції та використання інформації із різних джерел для створення загальної оперативної картини вогневої підтримки.

Це мережа комп’ютерних робочих станцій, які обробляють інформацію та обмінюються нею. Дані передають від передового спостерігача до підрозділу, який надає вогневу підтримку.

Функції системи включають автоматичну обробку запитів на вогонь із використанням налаштованого управління, створення кількох тактичних рішень для вогню, децентралізоване прийняття рішень, моніторинг виконання місії та інше.

 
РСЗВ М142 HIMARS
Фото: US Pacific Fleet

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Теми: HIMARSСШАзброя
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