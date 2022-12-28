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США оснастят украинские HIMARS системами управления огнем

Евгений КизиловСреда, 28 декабря 2022, 19:15
Иллюстративное фото на тему IFATDS, фото: армия США

Соединенные Штаты закупят для Украины 18 комплектов автоматизированной системы управления огнем артиллерии IFATDS, которые предназначены для ракетных комплексов HIMARS.

Источник: контракт, размещенный на портале государственных закупок правительства США, и портал "Милитарный"

Детали: Комплекты International Field Artillery Tactical Data System, вероятно, должны быть установлены на 18 новых реактивных систем М142 HIMARS, которые будут изготовлены для Украины в рамках программы USAI.

 
Иллюстративное фото на тему IFATDS
фото: армия США

Справка: Система IFATDS предназначена для интеграции и использования информации из различных источников для создания общей оперативной картины огневой поддержки.

Это сеть компьютерных рабочих станций, которые обрабатывают информацию и обмениваются ею. Данные передаются от передового наблюдателя в подразделение, которое оказывает огневую поддержку.

Функции системы включают автоматическую обработку запросов на огонь с использованием настроенного управления, создание нескольких тактических решений для огня, децентрализованное принятие решений, мониторинг выполнения миссии и прочее.

 
РСЗО М142 HIMARS
Фото: US Pacific Fleet

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Темы: HIMARSСШАоружие
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