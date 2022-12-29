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У двох областях ввели екстрені відключення світла, у Києві можуть бути перебої

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 08:00
У двох областях ввели екстрені відключення світла, у Києві можуть бути перебої
Фото pixabay.com

ТОВ "ДТЕК" застосувало екстрені відключення світла в Одеській та Дніпропетровські областях через загрозу ракетних ударів росіян.

Джерело: ДТЕК у Telegram, мер Києва Віталій кличко у Telegram

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Дослівно ДТЕК: "На Одещині та Дніпропетровщині застосовані екстрені відключення світла".

Деталі: У ТОВ пояснили, що це необхідно, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві також можуть бути перебої зі світлом.

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Він порадив зарядити телефони та інші пристрої і зробити запас води.

Передісторія:

Теми: Одеська областьДніпропетровська областьвійна
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