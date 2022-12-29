Повітряна тривога по усій Україні тривала майже 5 годин

Повітряну тривогу оголосили вранці у четвер, 29 грудня, в усіх областях, крім західних. Згодом сигнали тривоги пролунали по всій Україні.

Джерело: мапа повітряних тривог, ОК "Південь"

Деталі: Станом на ранок 29 грудня повітряну тривогу було оголошено у більшості областей України, в окупованому Криму вона триває кілька тижнів.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Починаючи з 5:33, повітряна тривога ширилася з південних областей України.

Станом на 06:04 тривога охопила майже усі області, крім західних.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії.

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"Готовність до пуску 16 "Калібрів", – ідеться в повідомленні.

Крім того, повітряну тривогу оголошено через загрозу ворожих бомбардувальників Ту-95.

Оновлено. Станом на 08:04 повітряна тривога оголошена в усій Україні.

"Не виключені ракетні удари", - попереджають голови ОВА.

Оновлено: Близько 10:47 тривогу почали скасовувати. Небезпека в середньому по областях тривала близько 5 годин.

29 грудня Росія вдалася до масштабного ракетного обстрілу України. У Харкові, Одесі, Львові і Києві пролунали вибухи.

У КМВА повідомили, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Внаслідок ранкової атаки ворога постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Сили ППО знищили над столицею 16 ворожих ракет.

Над Одещиною збили 21 ракету, проте енергетичну інфраструктуру пошкоджено.