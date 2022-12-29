В двух областях ввели экстренные отключения света, в Киеве могут быть перебои

ООО "ДТЭК" применило экстренные отключения света в Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетных ударов россиян.

Источник: ДТЭК в Telegram, мэр Киева Виталий кличко в Telegram

Дословно ДТЭК: "В Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света".

Детали: В ООО объяснили, что это необходимо, чтобы избежать значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве также могут быть перебои со светом.

Он посоветовал зарядить телефоны и другие устройства и сделать запас воды.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ