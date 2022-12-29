В двух областях ввели экстренные отключения света, в Киеве могут быть перебои
Четверг, 29 декабря 2022, 09:00
ООО "ДТЭК" применило экстренные отключения света в Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетных ударов россиян.
Источник: ДТЭК в Telegram, мэр Киева Виталий кличко в Telegram
Дословно ДТЭК: "В Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света".
Детали: В ООО объяснили, что это необходимо, чтобы избежать значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве также могут быть перебои со светом.
Он посоветовал зарядить телефоны и другие устройства и сделать запас воды.
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