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Возле северной границы Украины вдвое меньше россиян, чем шли на Киев в феврале – Генштаб

Елена РощинаЧетверг, 29 декабря 2022, 11:43
Возле северной границы Украины вдвое меньше россиян, чем шли на Киев в феврале – Генштаб
Алексей Громов, фото АрміяInfrom

На территории Беларуси, Брянской и Курской областей России вблизи с Украиной сейчас находятся лишь 22 тысячи российских военнослужащих, что вдвое меньше, чем было перед полномасштабным вторжением 24 февраля и наступлением на Киев.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов

Прямая речь: "Вдоль государственной границы Украины с Республикой Беларусь обстановка остается контролируемой и стабильной. Враг продолжает повышать свой уровень подготовки, проводя учения на белорусских полигонах, где в настоящее время насчитывается до 11 тысяч (людей) личного состава и более 400 единиц вооруженной военной техники страны-оккупанта.

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На сегодня группировка российских войск, развернутая в Беларуси, в Брянской и Курской областях Российской Федерации, вдвое меньше той группировки, которая была задействована для наступления на Киев в феврале текущего года – 22 тысячи против 45,5 тысяч оккупантов. 

Даже в случае привлечения всех боевых белорусских частей из состава Сухопутных войск и Сил специальных операций Совместная группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тысяч человек, что все равно меньше той, которая участвовала в полномасштабном вторжении".

Детали: Громов добавил, что Россия по состоянию на 29 декабря вывезла с белорусской территории все запасы боеприпасов к артиллерийским системам и реактивным системам залпового огня, которые были созданы в интересах РФ накануне нападения на Украину.

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По его словам, Минск имеет ограниченные возможности по обеспечению боеприпасами наступательной группировки войск со своей территории. 

"Перспективы привлечения Вооруженных сил Беларуси к войне в Украине напрямую зависят от способности Вооруженных сил Российской Федерации продвинуться на Донецком направлении, а также от активности действий Сил обороны Украины", – сказал Громов.

Он добавил, что в то же время РФ расширяет контроль над военными аэродромами Беларуси.

Продолжаются дополнительные работы по оборудованию аэродромов Мачулищи, Барановичи, Лунинец и прилегающей инфраструктуры. 

"Мачулищи планируется превратить в ключевой логистический хаб для нужд Вооруженных сил Российской Федерации", – заявил Громов.

Предыстория: 

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Темы: БеларусьРосcиявойнаУкраина
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