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Росія не буде вести переговори на умовах "формули миру" Зеленського – Лавров

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 12:10
Росія не буде вести переговори на умовах формули миру Зеленського – Лавров
Сергій Лавров. Фото з сайту МЗС РФ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія відмовляється вести переговори з Україною на основі "формули миру", яку пропонує президент Володимир Зеленський.

Джерело: сайт МЗС РФ

Пряма мова Лаврова: "Висуваючи різного роду ідеї та "формули миру", В. Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою Заходу виведення наших військ із російської території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонщини, виплати Росією репарацій, явки "з повинною в міжнародні трибунали" тощо.

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Зрозуміло, ми на таких умовах ні з ким розмовляти не будемо".

Деталі: При цьому російський міністр заявляє, що це нібито Київ не готовий до діалогу.

За словами Лаврова, "нинішня "обойма" українських політиків усім добре відома своєю нездатністю до переговорів" і нібито "більшість із них – відверті русофоби".

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Він також додав, що кілька раундів переговорів відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну нібито показали Росії, що знайти "взаємоприйнятні домовленості можна".

Але нібито вже у квітні Зеленський "за вказівкою англосаксів, зацікавлених у продовженні бойових дій, швидко припинив переговори і різко посилив свою позицію".

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Теми: ЛавровРосіяпереговоримир
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