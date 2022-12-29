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Россия не будет вести переговоры на условиях "формулы мира" Зеленского – Лавров

Ирина БалачукЧетверг, 29 декабря 2022, 12:10
Россия не будет вести переговоры на условиях формулы мира Зеленского – Лавров
Сергей Лавров. Фото с сайта МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отказывается вести переговоры с Украиной на основании "формулы мира", которую предлагает президент Владимир Зеленский.

Источник: сайт МИД РФ

Прямая речь Лаврова: "Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", В. Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.п.

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Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем".

Детали: При этом российский министр заявляет, что это якобы Киев не готов к диалогу.

По словам Лаврова, "нынешняя "обойма" украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью" и якобы "большинство из них – откровенные русофобы".

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Он также добавил, что несколько раундов переговоров сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину якобы показали России, что найти "взаимоприемлемые договоренности можно".

Но якобы уже в апреле Зеленский "по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию".

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Темы: ЛавровРосcияпереговорымир
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