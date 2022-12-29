Россия не будет вести переговоры на условиях "формулы мира" Зеленского – Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отказывается вести переговоры с Украиной на основании "формулы мира", которую предлагает президент Владимир Зеленский.
Источник: сайт МИД РФ
Прямая речь Лаврова: "Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", В. Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.п.
Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем".
Детали: При этом российский министр заявляет, что это якобы Киев не готов к диалогу.
По словам Лаврова, "нынешняя "обойма" украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью" и якобы "большинство из них – откровенные русофобы".
Он также добавил, что несколько раундов переговоров сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину якобы показали России, что найти "взаимоприемлемые договоренности можно".
Но якобы уже в апреле Зеленский "по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию".
Предыстория:
- В ноябре президент Украины Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией ("формулу мира"), которые предусматривают 10 пунктов.
- 21 декабря в обращении к Конгрессу президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Джо Байденом украинскую формулу мира, и американский лидер поддержал идею провести саммит мира.
- Правительство Украины стремится провести ранее анонсированный саммит по предложенной Киевом "формуле мира" до конца февраля 2023 года, в роли посредника рассматривается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.