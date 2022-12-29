Військові Білорусі заявили, що збили українську ракету С-300

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що протиповітряна оборона країни збила українську ракету з ЗРК С-300.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Дослівно: "Сьогодні в районі 10-ї години силами військ протиповітряної оборони було уражено повітряну ціль. Її уламки виявлено на сільськогосподарському полі в районі села Горбаха Іванівського району Брестської області".

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Деталі: Повідомляється, що під час перевірки попередньо встановлено, що "уламки належать зенітній керованій ракеті С-300, випущеній з території України".

Військові пообіцяли розказати деталі найближчим часом.

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