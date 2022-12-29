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Військові Білорусі заявили, що збили українську ракету С-300

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 грудня 2022, 15:09
Фото: "Белта"

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що протиповітряна оборона країни збила українську ракету з ЗРК С-300.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Дослівно: "Сьогодні в районі 10-ї години силами військ протиповітряної оборони було уражено повітряну ціль. Її уламки виявлено на сільськогосподарському полі в районі села Горбаха Іванівського району Брестської області".

Деталі: Повідомляється, що під час перевірки попередньо встановлено, що "уламки належать зенітній керованій ракеті С-300, випущеній з території України".

Військові пообіцяли розказати деталі найближчим часом.

Що було раніше:

  • Як повідомляв "Беларускі Гаюн", вранці 29 грудня поблиизу села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета від ЗРК С-300.
  • Самопропроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку повідомили про потрапляння ракети на територію країни.
  • 29 грудня вранці Росія здійснила пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. Протиповітряна оборона знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом.

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Теми: БілорусьвійнаУкраїнаРосія
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