Военные Беларуси заявили, что сбили украинскую ракету С-300

Министерство обороны Беларуси сообщило, что противовоздушная оборона страны сбила украинскую ракету из ЗРК С-300.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Дословно: "Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе села Горбаха Ивановского района Брестской области".

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Детали: Сообщается, что во время проверки предварительно установлено, что "обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины".

Военные пообещали рассказать детали в ближайшее время.

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