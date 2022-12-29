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Военные Беларуси заявили, что сбили украинскую ракету С-300

Станислав ПогориловЧетверг, 29 декабря 2022, 15:09
Фото: "Белта"

Министерство обороны Беларуси сообщило, что противовоздушная оборона страны сбила украинскую ракету из ЗРК С-300.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Дословно: "Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе села Горбаха Ивановского района Брестской области".

Детали: Сообщается, что во время проверки предварительно установлено, что "обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины".

Военные пообещали рассказать детали в ближайшее время.

Что предшествовало:

  • Как сообщал "Беларускі Гаюн", утром 29 декабря вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета от ЗРК С-300.
  • Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко сообщили о попадании ракеты на территорию страны.
  • 29 декабря утром Россия осуществила пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.Противовоздушная оборона уничтожила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных врагом.

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Темы: БеларусьвойнаУкраинаРосcия
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