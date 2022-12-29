Міністерство оборони готове до проведення в Україні розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над Білоруссю, і запросити до участі експертів з країн, які не пов'язані з підтримкою Росії.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України.

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У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі.

Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ.

Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі".

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Деталі: 29 грудня білоруська сторона висловила протест у зв’язку з порушенням цього дня повітряного простору Білорусі зенітною ракетою С-300, яка була випущена, як стверджується білоруською стороною, з території України.

У Міноборони зазначають, що міжнародне співтовариство має вдатися до більш рішучих дій, щоб позбавити Росію можливостей продовжувати ракетний терор проти мирного населення і цивільних об’єктів України, а також, щоб посилити оборонний, протиповітряний та протиракетний потенціал України.

У відомстві додали, що Україна продовжує опір агресії, здійснюючи своє беззастережне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

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