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Україна готова провести розслідування через нібито падіння ракети у Білорусі – Міноборони

Альона Мазуренко Четвер, 29 грудня 2022, 18:12
Україна готова провести розслідування через нібито падіння ракети у Білорусі – Міноборони
фото: "Беларускі Гаюн"

Міністерство оборони готове до проведення в Україні розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над Білоруссю, і запросити до участі експертів з країн, які не пов'язані з підтримкою Росії.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України.

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У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі.

Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ.

Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з числа держав, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі".

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Деталі: 29 грудня білоруська сторона висловила протест у зв’язку з порушенням цього дня повітряного простору Білорусі зенітною ракетою С-300, яка була випущена, як стверджується білоруською стороною, з території України.

У Міноборони зазначають, що міжнародне співтовариство має вдатися до більш рішучих дій, щоб позбавити Росію можливостей продовжувати ракетний терор проти мирного населення і цивільних об’єктів України, а також, щоб посилити оборонний, протиповітряний та протиракетний потенціал України.

У відомстві додали, що Україна продовжує опір агресії, здійснюючи своє беззастережне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Нагадаємо:

  • 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл мирних міст України. Територія України була атакована крилатими ракетами типу "Х-101/Х-555", "Калібр", "Х-22" та "Х-32", протирадіолокаційними ракетами "Х-31П", а також дронами "Shahed-131/136". Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників "Ту-95МС", літаків "Ту-22М3" і кораблів чорноморського флоту РФ. Крім того, по українських містах у прифронтовій зоні були застосовані зенітні керовані ракети "С-300".
  • Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, 10 об’єктів критичної інфраструктури у 10 областях.
  • Як повідомляв "Беларускі Гаюн", вранці 29 грудня поблиизу села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета від ЗРК С-300.
  • Міністерство оборони Білорусі вважає, що протиповітряна оборона країни збила українську ракету з ЗРК С-300.
  • Через падіння ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 на території Білорусі, МЗС країни викликало посла України Ігоря Кизима, щоб висловити протест.

Теми: Білорусьракетний ударУкраїнавійна
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