МЗС Білорусі висловило протест послу України через падіння ракети С-300

Через падіння ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 на території Білорусі, МЗС країни викликало посла України Ігоря Кизима, щоб висловити протест.

Джерело: провладне інформагентство "Белта" з посиланням на прессекретаря білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолія Глаза.

Пряма мова Глаза: "Сьогодні силами ППО Білорусі було збито над територією Білорусі українську ракету комплексу С-300. Це дуже серйозний інцидент. І білоруська сторона максимально серйозно до цього питання ставиться. У зв'язку з цим сьогодні в МЗС Білорусі був викликаний посол України Ігор Кизим, якому було заявлено рішучий протест".

Деталі: Влада Білорусі зажадала, щоб Україна "провела ретельне розслідування всіх обставин пуску зазначеної ракети, притягнула до відповідальності винних і вжила вичерпних заходів, щоб не допустити повторення в майбутньому подібних інцидентів".

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