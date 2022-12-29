МЗС Білорусі висловило протест послу України через падіння ракети С-300

Через падіння ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 на території Білорусі, МЗС країни викликало посла України Ігоря Кизима, щоб висловити протест.

Джерело: провладне інформагентство "Белта" з посиланням на прессекретаря білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолія Глаза.

Пряма мова Глаза: "Сьогодні силами ППО Білорусі було збито над територією Білорусі українську ракету комплексу С-300. Це дуже серйозний інцидент. І білоруська сторона максимально серйозно до цього питання ставиться. У зв'язку з цим сьогодні в МЗС Білорусі був викликаний посол України Ігор Кизим, якому було заявлено рішучий протест".

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Деталі: Влада Білорусі зажадала, щоб Україна "провела ретельне розслідування всіх обставин пуску зазначеної ракети, притягнула до відповідальності винних і вжила вичерпних заходів, щоб не допустити повторення в майбутньому подібних інцидентів".

Що було раніше:

Як повідомляв "Беларускі Гаюн", вранці 29 грудня поблиизу села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета від ЗРК С-300.

Самопропроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку повідомили про потрапляння ракети на територію країни.

Міністерство оборони Білорусі вважає, що протиповітряна оборона країни збила українську ракету з ЗРК С-300.

29 грудня вранці Росія здійснила пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. Протиповітряна оборона знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом.