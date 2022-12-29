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Украина готова провести расследование из-за якобы падения ракеты в Беларуси – Минобороны

Алена МазуренкоЧетверг, 29 декабря 2022, 18:12
Украина готова провести расследование из-за якобы падения ракеты в Беларуси – Минобороны
фото: "Беларускі Гаюн"

Министерство обороны готово к проведению в Украине расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над Беларусью, и пригласить к участию экспертов из стран, которые не связаны с поддержкой России.

Источник: Минобороны

Дословно: "Украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины.

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В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, которая проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, является одновременно готовой к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси в результате отражения массированного ракетного удара РФ.

Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, которые не связаны с поддержкой государства-террориста России в любой форме".

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Детали: 29 декабря белорусская сторона выразила протест в связи с нарушением воздушного пространства Беларуси зенитной ракетой С-300, которая была выпущена, как утверждается белорусской стороной, с территории Украины.

В Минобороны отмечают, что международное сообщество должно прибегнуть к более решительным действиям, чтобы лишить Россию возможностей продолжать ракетный террор против мирного населения и гражданских объектов Украины, а также, чтобы усилить оборонный, противовоздушный и противоракетный потенциал Украины.

В ведомстве добавили, что Украина продолжает сопротивление агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН.

Напомним:

  • 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел мирных городов Украины. По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа "Х-101/Х-555", "Калибр", "Х-22" и "Х-32", противорадиолокационными ракетами "Х-31П", а также дронами "Shahed-131/136". Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков "Ту-95МС", самолетов "Ту-22М3" и кораблей черноморского флота РФ. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты "С-300".
  • В результате ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях.
  • Как сообщал "Беларускі Гаюн", утром 29 декабря вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета от ЗРК С-300.
  • Министерство обороны Беларуси считает, что противовоздушная оборона страны сбила украинскую ракету из ЗРК С-300.
  • Из-за падения ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 на территории Беларуси, МИД страны вызвал посла Украины Игоря Кизима, чтобы выразить протест.

Темы: Беларусьракетный ударУкраинавойна
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