Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина готова провести расследование из-за якобы падения ракеты в Беларуси – Минобороны

Алена МазуренкоЧетверг, 29 декабря 2022, 19:12
фото: "Беларускі Гаюн"

Министерство обороны готово к проведению в Украине расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над Беларусью, и пригласить к участию экспертов из стран, которые не связаны с поддержкой России.

Источник: Минобороны

Дословно: "Украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины.

В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, которая проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, является одновременно готовой к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси в результате отражения массированного ракетного удара РФ.

Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, которые не связаны с поддержкой государства-террориста России в любой форме".

Детали: 29 декабря белорусская сторона выразила протест в связи с нарушением воздушного пространства Беларуси зенитной ракетой С-300, которая была выпущена, как утверждается белорусской стороной, с территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В Минобороны отмечают, что международное сообщество должно прибегнуть к более решительным действиям, чтобы лишить Россию возможностей продолжать ракетный террор против мирного населения и гражданских объектов Украины, а также, чтобы усилить оборонный, противовоздушный и противоракетный потенциал Украины.

В ведомстве добавили, что Украина продолжает сопротивление агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН.

Напомним:

  • 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел мирных городов Украины. По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа "Х-101/Х-555", "Калибр", "Х-22" и "Х-32", противорадиолокационными ракетами "Х-31П", а также дронами "Shahed-131/136". Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков "Ту-95МС", самолетов "Ту-22М3" и кораблей черноморского флота РФ. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты "С-300".
  • В результате ракетных ударов разрушениям подверглись более 18 жилых домов, 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях.
  • Как сообщал "Беларускі Гаюн", утром 29 декабря вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета от ЗРК С-300.
  • Министерство обороны Беларуси считает, что противовоздушная оборона страны сбила украинскую ракету из ЗРК С-300.
  • Из-за падения ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 на территории Беларуси, МИД страны вызвал посла Украины Игоря Кизима, чтобы выразить протест.

Темы: Беларусьракетный ударУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Херсоне отыскали работника СИЗО, который помогал РФ пытать украинцев

фотоПушкинопад добрался до Краматорска: в городе снесли бюст российского поэта

Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений света – ДТЭК

Зеленский собирал Ставку: просчитывали возможные действия врага

На подходах к Крымскому мосту возникли километровые пробки

Дефицит в энергосистеме – на уровне четверга, области должны соблюдать лимиты – Укрэнерго

Все новости...
Беларусь
МИД Беларуси выразил протест послу Украины из-за падения ракеты С-300
Военные Беларуси заявили, что сбили украинскую ракету С-300
Власти Беларуси рассматривают 2 версии попадания ракеты С-300 на территорию страны: Лукашенко уже сообщили
Последние новости
17:00
Призывал донатить на армию РФ: россиянина из Харькова приговорили к 5 годам тюрьмы
16:55
В Минцифры анонсировали запуск государственных финансовых сервисов в 2023 году
16:52
В Черном море Россия держит корабль с 8 "Калибрами" – ВМС
16:43
видеоВ Херсоне отыскали работника СИЗО, который помогал РФ пытать украинцев
16:29
В Польше открылся еще один паспортный сервис для украинцев
16:26
фотоЗа госизмену боевик-диверсант из Донецкой области проведет 15 лет за решеткой
16:07
В оккупированном Донецке погиб полковник Следкома РФ
16:02
В Украине выросло количество госпитализаций пациентов с COVID-19, а показатели вакцинации упали
15:54
В боксе создадут отдельную категорию для спортсменов-трансгендеров
15:41
видеоНе HIMARS едиными: Минобороны показало французскую РСЗО, которая отправляет врагов в ад
Все новости...