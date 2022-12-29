Жеваго во Франции отправили под экстрадиционный арест
Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте украинского олигарха-беглеца Константина Жеваго.
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований и собеседники в Офисе генпрокурора в комментариях "Украинской правде"
Детали: Решение было принято 28 декабря.
Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче. Источники в ОГП сообщили, что согласно решению следующие 40 суток Жеваго должен провести под стражей.
По информации французской прокуратуры, судебное заседание по экстрадиции Жеваго должно состояться 5 января.
Драматизма ситуации добавляет тот факт, что еще день назад, 28 декабря, яхта Жеваго "Z" ждала хозяина возле аэропорта на Мальдивах. Это может свидетельствовать о том, что олигарх собирался лететь праздновать Новый год на острова.
Что предшествовало: 27 декабря полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований.
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В Куршевеле хорошо, но дома лучше. За что во Франции задержали олигарха Жеваго?
Предыстория:
- 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
- 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.
- А в июле 2021 года ГБР сообщило, что Жеваго объявил в международный розыск Интерпол.