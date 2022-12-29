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Жеваго во Франции отправили под экстрадиционный арест

Валентина Романенко, Михаил ТкачЧетверг, 29 декабря 2022, 19:19
константин жеваго, Getty Images

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте украинского олигарха-беглеца Константина Жеваго.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований и собеседники в Офисе генпрокурора в комментариях "Украинской правде"

Детали: Решение было принято 28 декабря.

Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче. Источники в ОГП сообщили, что согласно решению следующие 40 суток Жеваго должен провести под стражей.

По информации французской прокуратуры, судебное заседание по экстрадиции Жеваго должно состояться 5 января.

Драматизма ситуации добавляет тот факт, что еще день назад, 28 декабря, яхта Жеваго "Z" ждала хозяина возле аэропорта на Мальдивах. Это может свидетельствовать о том, что олигарх собирался лететь праздновать Новый год на острова.

 

Что предшествовало: 27 декабря полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований.

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Темы: ЖевагоФранцияарест
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