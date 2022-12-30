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Нічна атака дронами на Київ: у КМВА розповіли про наслідки

"Українська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 06:07
Нічна атака дронами на Київ: у КМВА розповіли про наслідки
ілюстративне фото: Twitter

Сили протиповітряної оборони збили 5 дронів Shahed, які атакували Київ, один із баражуючих БПЛА зруйнував частину адмінбудівлі в Голосіївському районі та пошкодив вікна в житловому будинку.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Ворог продовжує здійснювати масовані повітряні напади на столицю України. Після вчорашнього ракетного обстрілу, який не приніс агресору результатів, сьогодні вночі столиця витримала атаку іранських БПЛА Shahed".

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Деталі: За словами Попка, у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих беспілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.

Один з баражуючих боєприпасів Shahed влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон.

Що передувало: Кулеба вночі 30 грудня повідомив, що росіяни атакують Київщину дронами.

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Згодом стало відомо, що ворог цілив в об’єкти інфраструктури області, але, за попередніми даними, "влучань немає".

Теми: Київавіавійна
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