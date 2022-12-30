Ночная атака дронами на Киев: в КГВА рассказали о последствиях

Силы противовоздушной обороны сбили 5 дронов Shahed, которые атаковали Киев, один из барражирующих БПЛА разрушил часть админздания в Голосеевском районе и повредил окна в жилом доме.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Враг продолжает осуществлять массированные воздушные нападения на столицу Украины. После вчерашнего ракетного обстрела, который не принес агрессору результатов, сегодня ночью столица выдержала атаку иранских БПЛА Shahed".

Детали: По словам Попко, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО осуществили огневое поражение всех целей.

Один из барражирующих боеприпасов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон.

Что предшествовало: Кулеба ночью 30 декабря сообщил, что россияне атакуют Киевскую область дронами.

Позже стало известно, что враг целился по объектам инфраструктуры области, но, по предварительным данным, "попаданий нет".