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7 дронів-камікадзе йшли на Київ вночі, усі збили – Кличко

Олена РощінаП'ятниця, 30 грудня 2022, 08:50
Уламки пошкодили будівлю в Голосіївському районі Києва, фото з Telegarm Кирила Тимошенка

У ніч на 30 грудня на столицю України летіли 7 ворожих "дронів-камікадзе", сили протиповітряної оборони збили усі, проте уламки пошкодили вікна в будівлях у Голосіївському районі Києва.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Кличка: "За інформацією наших сил ППО, 7 дронів-камікадзе йшли на Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, 5 – над Києвом. 

Внаслідок падіння уламків – у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає".

Деталі: Тимошенко згодом уточнив, що безпілотник "Shahed" влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі Києва, через що була пожежа. Також пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок: вибито вікна з 1 по 5 поверхи.

Цьому передувало: Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в ніч на 30 грудня у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих безпілотників і сили ППО їх збили.  

ВІДЕО ДНЯ

А голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба повідомив, що в області теж збили безпілотники, але кількість не назвав: ворог цілив по об’єктах інфраструктури, не влучив.

УП, доповнено
Теми: КиївКиївська областьбезпілотникиШахед
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