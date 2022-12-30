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7 дронов-камикадзе шли на Киев ночью, все сбили – Кличко

Елена РощинаПятница, 30 декабря 2022, 08:50
Обломки повредили здание в Голосеевском районе Киева, фото из Telegarm Кирилла Тимошенко

В ночь на 30 декабря на столицу Украины летели 7 вражеских "дронов-камикадзе", силы противовоздушной обороны сбили все, однако обломки повредили окна в зданиях в Голосеевском районе Киева.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Кличко: "По информации наших сил ПВО, 7 дронов-камикадзе шли на Киев. 2 из них сбили на подлете к столице, 5 – над Киевом. 

В результате падения обломков – в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и в одном нежилом здании. Пострадавших нет".

Детали: Тимошенко впоследствии уточнил, что беспилотник "Shahed" попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе Киева, из-за чего был пожар. Также поврежден девятиэтажный жилой дом: выбиты окна с 1 по 5 этажи.

Этому предшествовало: Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 30 декабря в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников и силы ПВО их сбили. 

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А глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в области тоже сбили беспилотники, но количество не назвал: враг целился по объектам инфраструктуры, не попал.

УП, дополнено
Темы: КиевКиевская областьбеспилотникиШахед
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