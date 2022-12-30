У Волгоградській області РФ знову впала російська ракета – ЗМІ

В Руднянському районі російської Волгоградської області впали уламки, схожі на російську крилату ракету, це вже другий випадок падіння за останній місяць.

Джерело: "V1.RU новости Волгограда"

Дослівно: "Непізнані літаючі, імовірно, військові об'єкти впали в Руднянському районі Волгоградської області. Величезні сірі уламки виявили жителі Ільменського сільського поселення приблизно за 20 кілометрів від села".

Деталі: Повідомляється, що на місці події вже перебувають екстрені служби, які оточили уламки.

Візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності з сімейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Вони надійшли на озброєння збройних сил Росії у 2012 році, а вперше їх застосували в Сирії проти ІДІЛ у 2015 році.

Схожі уламки зовсім недавно падали в Єланському і Руднянському районах Волгоградської області. Пізніше чиновники офіційно визнали, приналежність уламків російським військовим.

Місцева влада твердить, що падіння уламків не заподіяло шкоди інфраструктурі, ніхто не постраждав.

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