В Волгоградской области РФ снова упала российская ракета - СМИ

В Руднянском районе российской Волгоградской области упали обломки, похожие на российскую крылатую ракету, это уже второй случай падения за последний месяц.

Источник: "V1.RU новости Волгограда"

Дословно: "Неопознанные летающие, предположительно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села".

Детали: Сообщается, что на месте происшествия уже находятся экстренные службы, которые окружили обломки.

Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Они поступили на вооружение вооруженных сил России в 2012 году, а впервые их применили в Сирии против ИГИЛ в 2015 году.

Похожие обломки совсем недавно падали в Еланском и Руднянском районах Волгоградской области. Позже чиновники официально признали, принадлежность обломков российским военным.

Местные власти утверждают, что падение обломков не причинило вреда инфраструктуре, никто не пострадал.

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