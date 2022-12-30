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В Волгоградской области РФ снова упала российская ракета - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 30 декабря 2022, 11:00
В Волгоградской области РФ снова упала российская ракета - СМИ
Скриншот обломков с V1.RU

В Руднянском районе российской Волгоградской области упали обломки, похожие на российскую крылатую ракету, это уже второй случай падения за последний месяц.

Источник"V1.RU новости Волгограда"

Дословно: "Неопознанные летающие, предположительно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села".

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Детали: Сообщается, что на месте происшествия уже находятся экстренные службы, которые окружили обломки.

Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Они поступили на вооружение вооруженных сил России в 2012 году, а впервые их применили в Сирии против ИГИЛ в 2015 году.

Похожие обломки совсем недавно падали в Еланском и Руднянском районах Волгоградской области. Позже чиновники официально признали, принадлежность обломков российским военным.

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Местные власти утверждают, что падение обломков не причинило вреда инфраструктуре, никто не пострадал.

Что предшествовало:

  • 16 декабря сообщалось, что вероятно российская ракета или несколько ракет упали на территории российской Волгоградской области.
  • 29 декабря воздушные силы уничтожили 58 из 70 российских крылатых ракет, четыре разведывательных БПЛА и один вертолет Ми-8.

Темы: РосcиявойнаУкраинаРосcия
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