З Білорусі до Росії відлетів літак, який допомагає наводити на цілі – ЗМІ

З білоруського аеродрому в Мачулищах до Росії відлетів літак далекого радіолокаційного виявлення "Сергей Атаянц", призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергей Атаянц" з рег. номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, відлітає з Білорусі до РФ".

Деталі: Літак, який вже полишив повітряний простір Білорусі, перебував в країні з 14 грудня.

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