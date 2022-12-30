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З Білорусі до Росії відлетів літак, який допомагає наводити на цілі – ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 грудня 2022, 12:59
Фото: Беларускі Гаюн"

З білоруського аеродрому в Мачулищах до Росії відлетів літак далекого радіолокаційного виявлення "Сергей Атаянц", призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергей Атаянц" з рег. номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, відлітає з Білорусі до РФ".

Деталі: Літак, який вже полишив повітряний простір Білорусі, перебував в країні з 14 грудня.

Що було раніше:

  • Вранці 29 грудня Росія здійснила масовану атаку крилатими ракетами, по всій території України працювали сили ППО, але було й кілька влучень в об'єкти енергетики. 
  • За даними Повітряних сил, було знищено 58 із 70 крилатих ракет, чотири розвідувальні БПЛА і один вертоліт Мі-8.

Теми: БілорусьРосіявійнаУкраїна
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