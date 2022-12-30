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Из Беларуси в Россию улетел самолет, который помогает наводить на цели - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 30 декабря 2022, 12:59
Фото: Беларускі Гаюн"

С белорусского аэродрома в Мачулищах в Россию улетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения "Сергей Атаянц", предназначенный для сопровождения воздушных и надводных целей.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "По нашим данным, борт ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966, который взлетел с аэродрома в Мачулищах в 10:12, улетает из Беларуси в РФ".

Детали: Самолет, который уже покинул воздушное пространство Беларуси, находился в стране с 14 декабря.

Что предшествовало:

  • Утром 29 декабря Россия совершила массированную атаку крылатыми ракетами, по всей территории Украины работали силы ПВО, но было и несколько попаданий в объекты энергетики.
  • По данным Воздушных сил, было уничтожено 58 из 70 крылатых ракет, четыре разведывательных БПЛА и один вертолет Ми-8.

Темы: БеларусьРосcиявойнаУкраина
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