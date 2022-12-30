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Россия планирует новую волну мобилизации с 5 января – Буданов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 декабря 2022, 17:31
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ГУР

Российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

Источник: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью BBC

Прямая речь: "Они приняли решение с 5 января начать очередную волну мобилизации. Я не знаю, объявят ли они об этом именно 5 числа. Однако в планах стоит 5 января.

Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошлая мобилизация, которая якобы закончилась, не прекращалась – людей мобилизуют полным ходом".

Детали: По его мнению, по сравнению с предыдущей волной никаких изменений не будет. Однако российские военкоматы уже адаптировались, поэтому процесс будет проходить легче.

Кроме того, по информации главы украинской разведки, россияне имеют огромные проблемы с комплектованием существующих подразделений и формированием новых: "Им уже не хватает живой силы".

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Во время "первой волны" мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ, по словам президента РФ Владимира Путина, прибыло не менее 300 тысяч человек, а в Украине якобы находится 150 тысяч мобилизованных.
  • В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.
  • Украинская разведка сообщила, что дальнейшая мобилизация будет продолжаться в "классическом варианте времен Второй мировой войны".

Темы: разведкаРосcиямобилизация
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