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Резніков: Армії РФ потрібно мінімум 5 років на відновлення після втрат в Україні

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 19:37
Резніков: Армії РФ потрібно мінімум 5 років на відновлення після втрат в Україні
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Російській армії потрібно щонайменше 5 років, щоб відновитися після втрат у війни проти України.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LB

Пряма мова: "Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян у танках, в артилерії, БМП, БТР, живій силі, вони дуже значні. Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися мінімум за п’ять, а то й 10 років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів. І вони (країни НАТО – ред.) вміють рахувати ресурси, тому вони відчувають цей момент".

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Деталі: Крім того, на його думку, Росія припине своє існування як імперія, і західним партнерам України треба думати, що робити з РФ надалі: "Я відчуваю за своїми спостереженнями і фактами, в Росії будуть дуже сильні тектонічні зміни, зсуви, і як така імперія або федерація вона припинить своє існування. Там буде щось оновлене". 

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Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Станом на 30 грудня Збройні сили України ліквідували понад 100 тисяч російських окупантів. 

Теми: РезніковРосіявійнаармія
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