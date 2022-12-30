Резников: Армия РФ сможет восстановиться после потерь в Украине минимум за 5 лет

Российской армии нужно минимум 5 лет, чтобы восстановиться после потерь в войне против Украины.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB

Прямая речь: "Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, в артиллерии, БМП, БТР, живой силе, они очень значительны. Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться минимум за пять, а то и 10 лет. Ракетный потенциал – так же. Потому что это война ресурсов. И они (страны НАТО - ред.) умеют считать ресурсы, поэтому они чувствуют этот момент".

Детали: Кроме того, по его мнению, Россия прекратит свое существование как империя, и западным партнерам Украины надо думать, что делать с РФ в дальнейшем: "Я чувствую по своим наблюдениям и фактам, в России будут очень сильные тектонические изменения, сдвиги, и как такая империя или федерация она прекратит свое существование. Там будет что-то обновленное".

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Что этому предшествовало:

По состоянию на 30 декабря Вооруженные силы Украины ликвидировали более 100 тысяч российских оккупантов.