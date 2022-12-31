Путін записав новорічне привітання на тлі людей у військовій формі

Президент Росії Володимир Путін записав привітання росіянам із Новим роком на тлі людей у військовій формі.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: О 14:00 за Києвом на Камчатці розпочався 2023 рік, тож у мережу потрапило привітання Путіна.

ЗМІ публікують тези з виступу диктатора.

Пряма мова Путіна: "Минулий рік був роком поворотних подій, що закладають основу майбутнього і незалежності Росії.

Правда на боці Росії, яка захищає своїх людей на своїх історичних територіях.

Західні еліти роками запевняли у своїх мирних намірах, зокрема на Донбасі, на ділі ж підтримували неонацистів".

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Більше деталей: Головний агресор подякував учасникам війни "за силу духу і відвагу" і висловив упевненість, що Росія "подолає всі труднощі, збереже країну великою і незалежною".

Довідково: Немає інформації, що біля Путіна стоять військові.

Зокрема, в мережі підозрюють, що диктатор вкотре використав своїх акторів.

Нагадаємо: Паралельно з трансляцією цього виступу Путін обстрілював Україну. Влада повідомляє про прильоти у Києві, Хмельницькому та Миколаєві.

У столиці відомо про загиблого, 11 поранених та значні руйнування.