Путін записав новорічне привітання на тлі людей у військовій формі
Президент Росії Володимир Путін записав привітання росіянам із Новим роком на тлі людей у військовій формі.
Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: О 14:00 за Києвом на Камчатці розпочався 2023 рік, тож у мережу потрапило привітання Путіна.
ЗМІ публікують тези з виступу диктатора.
Пряма мова Путіна: "Минулий рік був роком поворотних подій, що закладають основу майбутнього і незалежності Росії.
Правда на боці Росії, яка захищає своїх людей на своїх історичних територіях.
Західні еліти роками запевняли у своїх мирних намірах, зокрема на Донбасі, на ділі ж підтримували неонацистів".
Більше деталей: Головний агресор подякував учасникам війни "за силу духу і відвагу" і висловив упевненість, що Росія "подолає всі труднощі, збереже країну великою і незалежною".
Довідково: Немає інформації, що біля Путіна стоять військові.
Зокрема, в мережі підозрюють, що диктатор вкотре використав своїх акторів.
Нагадаємо: Паралельно з трансляцією цього виступу Путін обстрілював Україну. Влада повідомляє про прильоти у Києві, Хмельницькому та Миколаєві.
У столиці відомо про загиблого, 11 поранених та значні руйнування.