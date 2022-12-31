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Путин записал новогоднее поздравление на фоне людей в военной форме

Роман ПетренкоСуббота, 31 декабря 2022, 14:45
Путин записал новогоднее поздравление на фоне людей в военной форме
скриншот

Президент России Владимир Путин записал поздравление россиянам с Новым годом на фоне людей в военной форме.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: В 14:00 по Киеву на Камчатке начался 2023 год, поэтому в сеть попало поздравление Путина.

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СМИ публикуют тезисы из выступления диктатора.

Прямая речь Путина: "Прошлый год был годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости России.

Правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.

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Западные элиты годами уверяли в своих мирных намерениях, в частности на Донбассе, на деле же поддерживали неонацистов".

Справка: Нет информации, что возле Путина стоят военные. 

В частности, в сети подозревают, что диктатор в очередной раз использовал своих актеров.

 

Больше деталей: Главный агрессор поблагодарил участников войны "за силу духа и отвагу" и выразил уверенность, что Россия "преодолеет все трудности, сохранит страну великой и независимой".

Напомним: Параллельно с трансляцией этого выступления Путин обстреливал Украину. Власти сообщают о прилетах в Киеве, Хмельницком и Николаеве.

В столице известно о погибшем, 11 раненых и значительных разрушениях.

Темы: Путинпропагандавойна
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