Путин записал новогоднее поздравление на фоне людей в военной форме
Президент России Владимир Путин записал поздравление россиянам с Новым годом на фоне людей в военной форме.
Источник: кремлевское издание "РИА Новости"
Детали: В 14:00 по Киеву на Камчатке начался 2023 год, поэтому в сеть попало поздравление Путина.
СМИ публикуют тезисы из выступления диктатора.
Прямая речь Путина: "Прошлый год был годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и независимости России.
Правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.
Западные элиты годами уверяли в своих мирных намерениях, в частности на Донбассе, на деле же поддерживали неонацистов".
Справка: Нет информации, что возле Путина стоят военные.
В частности, в сети подозревают, что диктатор в очередной раз использовал своих актеров.
Больше деталей: Главный агрессор поблагодарил участников войны "за силу духа и отвагу" и выразил уверенность, что Россия "преодолеет все трудности, сохранит страну великой и независимой".
Напомним: Параллельно с трансляцией этого выступления Путин обстреливал Украину. Власти сообщают о прилетах в Киеве, Хмельницком и Николаеве.
В столице известно о погибшем, 11 раненых и значительных разрушениях.