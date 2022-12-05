Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ прийшла до УПЦ МП на Полтавщині: шукають "руський мір"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 грудня 2022, 12:41
Фото: СБУ

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області, йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

 

Деталі: Повідомляється, що усі проводяться за участі представників церкви. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

В СБУ підкреслили, що заходи відбуваються в межах чинного законодавства.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУУПЦ МП
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак – Буданов

Україна повернула з полону 60 військових, серед яких оборонці Маріуполя - ОП

Зеленський приїхав на Донбас і записав звідти привітання для ЗСУ

відео Не Курськом єдиним: у Брянській області дрони атакували комбінат "Слава" – росЗМІ

Латвія анулювала ліцензію каналу "Дождь"

відеоУ російському Курську – пожежа на аеродромі, влада каже: це атака безпілотника

Усі новини...
СБУ
В Херсоні затримали екскерівника банку РФ: допомагав Сальдо впроваджувати рубль
Розселяла росіян: у Снігурівці затримали поплічницю окупантів
СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції
Останні новини
14:02
У Мелітополі підірвали колаборанта-соратника Киви
14:00
У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак – Буданов
13:58
РФ може виробляти крилаті ракети попри санкції: з’явилися нові докази
13:53
Україна повернула з полону 60 військових, серед яких оборонці Маріуполя - ОП
13:50
Росія хоче заборонити своїм компаніям продавати нафту за ціновою стелею
13:46
Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні з Україною
13:44
Жителям Одещини планують відновити електропостачання до кінця дня – Галущенко
13:42
Карта повітряних тривог, Арестович та генератор: що українці найчастіше гуглили в 2022 році
13:30
РФ продаватиме Пакистану нафту, бензин і дизпаливо зі знижкою
13:26
Підстрелив поліцейського: В Ростовській області РФ ловлять ймовірного дезертира з кулеметом
Усі новини...