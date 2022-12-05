СБУ прийшла до УПЦ МП на Полтавщині: шукають "руський мір"

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області, йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

Деталі: Повідомляється, що усі проводяться за участі представників церкви. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

В СБУ підкреслили, що заходи відбуваються в межах чинного законодавства.

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