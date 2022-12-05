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Від нових ударів РФ загинули 4 людини, Україна ще не може закрити небо – Зеленський

Понеділок, 5 грудня 2022, 21:27

Фахівці працюють над тим, аби стабілізувати енергетичну систему України після ракетних ударів Росії 5 грудня, однак є безповоротні жертви – загинули чотири людини.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 5 грудня

Пряма мова: "Звітую про сьогоднішній день. Головний результат – 70 російських ракет прийшло, більшість збито. "Калібри", Х-101 тощо. Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань "Схід", "Південь" і "Центр". Молодці! 

Дякую й партнерам – за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти.

Але, на жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо. Мої співчуття рідним і близьким".

Деталі: Зеленський зазначив, що енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. 

Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині.

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У багатьох регіонах для стабілізації системи довелося перейти до аварійних відключень: від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. 

"Але зробимо все, щоб повернути стабільність", – сказав президент. 

Він також зазначив, що перебої з електрикою сталися і в Молдові. 

"Це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні, а всьому нашому регіону, як мінімум", – заявив Зеленський.

Тому зупинити терор – це спільне завдання, сказав він.

"Цієї ночі говоритиму про це у своєму звернені до експертної спільноти американського Інституту вивчення війни й до всіх наших друзів у США", – повідомив Зеленський.

Передісторія:

Теми: Зеленськийвійна
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