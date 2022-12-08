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ЗСУ взяли на озброєння 7 нових дронів українського виробництва

Альона Мазуренко Четвер, 8 грудня 2022, 11:52
ЗСУ взяли на озброєння 7 нових дронів українського виробництва
ФОТО: УП

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва. 

Джерело: Резніков у Facebook

Деталі: Резніков повідомив, що українське військо за час широкомасштабної війни змінилося у сфері цифрових трансформацій і спростило правила у сфері залучення інновацій до потреб оборони.

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Зокрема, Міноборони плідно співпрацює з командою Мінцифри на чолі з віце-прем’єром Михайлом Федоровим.

А 30 вересня уряд ухвалив постанову №1097, яка дозволить спростити допуск нового озброєння в ЗСУ.

Пряма мова: "Завдяки цьому було значно спрощено процедури допуску ОВТ до експлуатації у Збройних Силах. Це вже дало значний ефект, в першу чергу – у сфері БПЛА.

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Раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БПЛА на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва".

Деталі: Резніков повідомив, що для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу.

Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат.

За словами міністра, зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва: "Ми плануємо ухвалити рішення по ним до кінця року".

Резніков також повідомив, що для вдосконалення логістики ЗСУ впроваджується натівська програма Logfas.

Одночасно впроваджено програмне забезпечення "Korovaj" для опрацювання потреб армії.

Міністр додав, що 6 грудня підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР "Дзвін-АС").

Пряма мова: "Ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні. Наразі усі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах ЗСУ".

Крім цього Міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо Комплексу спеціального програмного забезпечення "Інтеграційна платформа "Дельта". Далі відбудеться цикл офіційних випробувань.

Передісторія: 

  • Вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі Енгельс у Саратовській області безпілотник упав на бомбардувальники. 
  • Міністерство оборони Росії заявило, що ударів завдав "київський режим". У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що все що відбувається на території РФ – "це відповідальність держави-агресора".
  • Високопоставлений український чиновник стверджував "The New York Times", що це Україна здійснила атаки безпілотниками на аеродроми в Росії, одну з них координували спецпризначенці.
  • Видання Financial Times з посиланням на радника українського уряду з питань оборони повідомляє, що Україна може наносити удари на великі відстані вглиб Росії і скоро в РФ не залишиться безпечних зон.

Теми: РезніковбезпілотникиЗбройні силизброя
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