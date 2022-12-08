Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ взяли на озброєння 7 нових дронів українського виробництва

Альона Мазуренко Четвер, 8 грудня 2022, 12:52
ФОТО: УП

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва. 

Джерело: Резніков у Facebook

Деталі: Резніков повідомив, що українське військо за час широкомасштабної війни змінилося у сфері цифрових трансформацій і спростило правила у сфері залучення інновацій до потреб оборони.

Зокрема, Міноборони плідно співпрацює з командою Мінцифри на чолі з віце-прем’єром Михайлом Федоровим.

А 30 вересня уряд ухвалив постанову №1097, яка дозволить спростити допуск нового озброєння в ЗСУ.

Пряма мова: "Завдяки цьому було значно спрощено процедури допуску ОВТ до експлуатації у Збройних Силах. Це вже дало значний ефект, в першу чергу – у сфері БПЛА.

Раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БПЛА на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Резніков повідомив, що для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу.

Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат.

За словами міністра, зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва: "Ми плануємо ухвалити рішення по ним до кінця року".

Резніков також повідомив, що для вдосконалення логістики ЗСУ впроваджується натівська програма Logfas.

Одночасно впроваджено програмне забезпечення "Korovaj" для опрацювання потреб армії.

Міністр додав, що 6 грудня підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР "Дзвін-АС").

Пряма мова: "Ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні. Наразі усі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах ЗСУ".

Крім цього Міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо Комплексу спеціального програмного забезпечення "Інтеграційна платформа "Дельта". Далі відбудеться цикл офіційних випробувань.

Передісторія: 

  • Вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі Енгельс у Саратовській області безпілотник упав на бомбардувальники. 
  • Міністерство оборони Росії заявило, що ударів завдав "київський режим". У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що все що відбувається на території РФ – "це відповідальність держави-агресора".
  • Високопоставлений український чиновник стверджував "The New York Times", що це Україна здійснила атаки безпілотниками на аеродроми в Росії, одну з них координували спецпризначенці.
  • Видання Financial Times з посиланням на радника українського уряду з питань оборони повідомляє, що Україна може наносити удари на великі відстані вглиб Росії і скоро в РФ не залишиться безпечних зон.

Теми: РезніковбезпілотникиЗбройні силизброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Російського опозиціонера Яшина засудили до 8,5 років колонії за "фейки" проти армії РФ

У Німеччині словом року обрали фразу Шольца про війну в Україні

Племінник Кадирова приїхав на південь України: буде "наглядачем" – мер Мелітополя

фото"Русскій мір" та схованки для ДРГ: правоохоронці перевіряють собор УПЦ МП під Києвом

фотоЗатримана в рамках санкцій яхта російського мільярдера зникла з порту в Італії

СБУ оголосила підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП

Усі новини...
Резніков
Резніков: Питання про додаткову мобілізацію в Україні зараз не стоїть
Петиція про демобілізацію тих, хто служить рік: Резніков пояснив, як це шкодить обороноздатності
Після атаки РФ Резніков обговорив із главою Пентагону посилення української ППО
Останні новини
15:57
Путін розповів про "непросту" війну проти України і похвалився ядерною зброєю
15:44
ППО відбила останню атаку РФ на енергетику краще, ніж попередні
15:34
В Україні запустили безоплатний онлайн-курс про безпечну освіту для вчителів і батьків
15:22
Німеччина ще не вирішила, чи давати Україні танки Leopard 2
15:03
"Хоче бути в тренді": Лукашенко обурився заявою Меркель на підтримку України
15:00
До 4 тисяч за ялинку: які штрафи діють за незаконну вирубку лісу
14:51
Центробанк РФ заявив, що відкрив відділеня на окупованих територіях України
14:30
Змінив столичну сцену на полігон: як професійний актор став нацгвардійцем після вторгнення РФ
14:21
Російського опозиціонера Яшина засудили до 8,5 років колонії за "фейки" проти армії РФ
14:17
Бенксі надали звання почесного громадянина Ірпеня
Усі новини...