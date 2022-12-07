Україна скоро дістанеться і до Сибіру, у Росії не буде безпечних зон – Financial Times

Видання Financial Times з посиланням на радника українського уряду з питань оборони повідомляє, що Україна може наносити удари на великі відстані вглиб Росії і скоро в РФ не залишиться безпечних зон.

Джерело: Financial Times

Деталі: Відзначається, що Україна продемонструвала, що може наносити удари на великі відстані без західного обладнання, запустивши безпілотники, які вразили три військові бази в глибині Росії - одна з них лише за 160 км від Москви.

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Українські оборонні посадовці і аналітики заявили, що ці атаки є частиною нової тактики, яка має на меті зірвати російське військове планування і сколихнути громадську думку, показуючи, що ніде не безпечно.

Радник українського уряду з питань оборони на умовах анонімності повідомив журналістам, що невдовзі в Росії також не залишиться безпечних зон проти українських сил.

Пряма мова джерела: "Атаки повторюються. У нас немає обмежень по відстані і незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії - в тому числі в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від подібних повітряних атак. Незабаром у Росії також не залишиться безпечних зон".

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Україна публічно не взяла на себе відповідальність за ці удари, і багато деталей залишаються в таємниці, як це характерно для інших спецоперацій Києва, таких як комбінована атака повітряних і морських безпілотників на російську військово-морську базу в Севастополі в жовтні.

Але те, що відрізняє останні атаки, - це радіус дії і те, що вони прорвали російську протиповітряну оборону і завдали удару по стратегічним військовим базам РФ, які раніше вважалися невразливими.

Представники оборонного відомства та аналітики вважають, що одним з довготривалих наслідків цих атак може стати розпорошення Росією своїх збройних сил всередині країни, що допоможе захистити їх, але ускладнить проведення війни.

Україна також сподівається, що ці атаки, якщо вони повторяться в достатньому масштабі, допоможуть налаштувати російську громадську думку проти конфлікту.

Пряма мова джерела: "Атаки безпілотників не виграють війну для України. Найкращий спосіб зробити це - знищити російські військові активи всередині України, але це допомагає нашим операціям впливу всередині Росії, які Захід не хотів підтримувати".

У Росії вважають, що Україна просто модернізувала радянські безпілотники Ту-141. Але українські інженери з цим не зовсім згодні.

За словами фахівців, дрони, що атакували аеродроми, "могли рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості звуку". Заміна оригінальної камери Ту-141 також дозволила б (нести) "більше 50 кг вибухової речовини, може, навіть 100 кг. По суті, це буде дешева крилата ракета".

Радник з питань оборони зазначив, що безпілотники не є моделями "Укроборонпрому" чи модифікованими радянськими, а є спільною ініціативою уряду та приватного сектору, який може виробляти нові дрони "часто".

Він також припустив, що вони використовували інерційні навігаційні системи для пошуку своїх цілей.

Хоча вони менш точні, ніж GPS, вони не потребують супутникового зв'язку і не можуть бути заглушені.

Це ускладнило б їх перехоплення і допомогло б пояснити, як їм вдалося проникнути крізь російські системи ППО.

Пряма мова джерела: "Ця технологія достатньо точна для того, щоб відправити людей в ракетах на Місяць, а це набагато важче, ніж вразити величезну російську авіабазу за 1000 кілометрів".

Передісторія:

Вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі Енгельс у Саратовській області безпілотник упав на бомбардувальники.

Міністерство оборони Росії заявило, що ударів завдав "київський режим". У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що все що відбувається на території РФ – "це відповідальність держави-агресора".

Високопоставлений український чиновник стверджував "The New York Times", що це Україна здійснила атаки безпілотниками на аеродроми в Росії, одну з них координували спецпризначенці.

Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі.

Супутникові знімки показують, що на російській військовій авіабазі в Енгельсі в Саратовській області гасили бомбардувальник Ту-95.

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