Підозрілі молодики, зброя й агітки: що знайшла СБУ на об’єктах УПЦ МП

Служба безпеки України виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП у Київській та Херсонській областях.

Джерело: СБУ

Деталі: СБУ повідомила, що завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на обʼєктах УПЦ МП у Київській та Херсонській областях.

У результаті на території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у "забороненій" Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них – чоловіки спортивної статури.

Спецслужба зазначає, що вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права перебувати у зоні відчуження, через яку російські війська намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року.

усі фото СБУ

Наразі стосовно виявлених осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення". Перевіряється їхня причетність до злочинів проти державної безпеки.

На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

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У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії.

Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами Росії та Білорусі. Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.

Безпекові заходи СБУ проводилися спільно з Нацполіцією та добровольчими формуваннями територіальних громад за безпосередньої участі представників УПЦ МП.

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