Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрілі молодики, зброя й агітки: що знайшла СБУ на об’єктах УПЦ МП

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 19:16
безпекові заходи на об'єктах УПЦ МП, фото СБУ

Служба безпеки України виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП у Київській та Херсонській областях.

Джерело: СБУ

Деталі: СБУ повідомила, що завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на обʼєктах УПЦ МП у Київській та Херсонській областях.

У результаті на території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у "забороненій" Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них – чоловіки спортивної статури.

Спецслужба зазначає, що вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права перебувати у зоні відчуження, через яку російські війська намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року.

 
усі фото СБУ

Наразі стосовно виявлених осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення". Перевіряється їхня причетність до злочинів проти державної безпеки.

 

На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

ВІДЕО ДНЯ

У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії.

 

Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами Росії та Білорусі. Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.

Безпекові заходи СБУ проводилися спільно з Нацполіцією та добровольчими формуваннями територіальних громад за безпосередньої участі представників УПЦ МП.

Передісторія:

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри. 
  • Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській та інших областях.
  • 9 грудня безпекові заходи проводилися на території Свято-Покровського кафедрального собору у місті Бориспіль на Київщині.

Теми: СБУУПЦ МПцерква
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоУ Мелітополі горить лігво окупантів – мер

Одещина: влада попереджає про тривалу відсутність світла і просить за можливості виїхати

Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини

фото, оновлено від 16:43Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні

фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині

відеоЖурналісти порахували військові об’єкти РФ в окупованому Криму

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала "енергетика", який перенаправив світло військовим Росії
"Русскій мір" та схованки для ДРГ: правоохоронці перевіряють собор УПЦ МП під Києвом
СБУ оголосила підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП
Останні новини
23:03
вітаюЧвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі
22:33
Ердоган натякнув, що у 2023 році балотуватиметься у президенти востаннє
22:19
Зеленський: Якщо немає ракетних ударів, це не означає, що немає проблем
21:55
фото, відеоУ Мелітополі горить лігво окупантів – мер
21:34
Одещина: влада попереджає про тривалу відсутність світла і просить за можливості виїхати
21:00
У Дрездені від поранень помер нападник, що захопив заручників у торговому центрі
20:41
Окупанти кажуть, що над Сімферополем працює ППО
20:27
Косово перенесло вибори у населених сербами районах через підвищену небезпеку
20:05
фото, відеоУ Криму горіла казарма з військовими, є загиблі – ЗМІ
19:51
Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини
Усі новини...