Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пригожин використовує Соледар для просування "Вагнера" – ISW

"Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 04:48
Пригожин використовує Соледар для просування Вагнера – ISW
ЄВГЕН ПРИГОЖИН, ФОТО: ТАСС

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує використовувати повідомлення про ситуацію в місті Соледар Донецької області для зміцнення репутації своєї компанії як ефективної бойової сили, вважає Інститут вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті наголосили, що бойовики ПВК "Вагнера" заявили про захоплення за останні кілька днів території в межах Соледара. Також, відзначили у ISW, багато російських джерел обговорювали ці успіхи як свідчення того, що бійці "Вагнера" можуть незабаром оточити Бахмут.

Реклама:

"Широко розповсюджені в соціальних мережах 9 січня кадри показують, що "вагнерівці" беруть участь у запеклому бою зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара. Кілька російських блогерів зазначили, що сили ПВК "Вагнер" здійснюють поквартальне просування в Соледарі та інших важливих населених пунктах на північний схід від Бахмута, а також в межах Бахмута. А 9 січня Пригожин підкреслив, що "виключно" підрозділи "Вагнера" займають позиції в Соледарі, та зазначив, що на даний час бойовики "Вагнера" ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації"", – нагадали в інституті.

В ISW вважають, що Пригожин продовжить використовувати як підтверджені, так і сфабриковані успіхи ПВК "Вагнер" в Соледарі та Бахмуті для просування своєї компанії як єдиного російського угруповання в Україні, здатного досягти відчутних успіхів.

Основні висновки ISW за 9 січня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Євген Пригожин продовжує використовувати повідомлення про успіхи "Вагнера" у Соледарі для зміцнення репутації своєї ПВК як ефективної бойової сили.
  • Володимир Путін продовжує відкривати двері для подальшої інституціоналізації корупції в Росії через маніпуляції з внутрішнім законодавством.
  • Дмитро Медведєв, ймовірно, оцінив готовність російського інформаційного простору до цензури щодо осіб, які вважаються налаштованими проукраїнськи, що знайшло певне схвалення з боку націоналістичної спільноти блогерів.
  • Російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.
  • Українські партизани, можливо, націлені на російські важливі наземні лінії зв'язку у тилових районах Луганської області.
  • Російсько-терористичні війська проводили наземні наступальні дії по всій лінії фронту в Донецькій області та закріпилися в районі Соледара і Бахмута.
  • Окупаційні війська продовжували укріплювати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
  • Російські війська продовжували будувати оборонні укріплення та перекидати військову техніку у Запорізькій області на тлі постійних побоювань щодо можливого українського контрнаступу.
  • Російські та українські джерела повідомили, що друга хвиля мобілізації може бути неминучою або вже триває.

Що цьому передувало:

  • 9 січня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що після невдалої спроби захопити Соледар на Донеччині ворог переформатувався, змінив тактику і почав новий потужний штурм.
  • При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили в Соледарі виграли для України додатковий час та додаткові сили.

Теми: ПригожинБахмутВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Пригожин
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
Останні новини
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
Усі новини...
Реклама: