Пригожин використовує Соледар для просування "Вагнера" – ISW

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує використовувати повідомлення про ситуацію в місті Соледар Донецької області для зміцнення репутації своєї компанії як ефективної бойової сили, вважає Інститут вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті наголосили, що бойовики ПВК "Вагнера" заявили про захоплення за останні кілька днів території в межах Соледара. Також, відзначили у ISW, багато російських джерел обговорювали ці успіхи як свідчення того, що бійці "Вагнера" можуть незабаром оточити Бахмут.

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"Широко розповсюджені в соціальних мережах 9 січня кадри показують, що "вагнерівці" беруть участь у запеклому бою зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара. Кілька російських блогерів зазначили, що сили ПВК "Вагнер" здійснюють поквартальне просування в Соледарі та інших важливих населених пунктах на північний схід від Бахмута, а також в межах Бахмута. А 9 січня Пригожин підкреслив, що "виключно" підрозділи "Вагнера" займають позиції в Соледарі, та зазначив, що на даний час бойовики "Вагнера" ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації"", – нагадали в інституті.

В ISW вважають, що Пригожин продовжить використовувати як підтверджені, так і сфабриковані успіхи ПВК "Вагнер" в Соледарі та Бахмуті для просування своєї компанії як єдиного російського угруповання в Україні, здатного досягти відчутних успіхів.

Основні висновки ISW за 9 січня:

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Євген Пригожин продовжує використовувати повідомлення про успіхи "Вагнера" у Соледарі для зміцнення репутації своєї ПВК як ефективної бойової сили.

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