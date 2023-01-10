Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин использует Соледар для продвижения "Вагнера" – ISW

"Украинская правда"Вторник, 10 января 2023, 05:48
ЕВГЕН ПРИГОЖИН, ФОТО: ТАСС

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения о ситуации в городе Соледар в Донецкой области для укрепления репутации своей компании как эффективной боевой силы, считает Институт изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отметили, что боевики ЧВК "Вагнера" заявили о захвате за последние несколько дней территории в пределах Соледара. Также, отметили в ISW, многие российские источники обсуждали эти успехи как свидетельство того, что бойцы "Вагнера" могут вскоре окружить Бахмут.

"Широко распространенные в социальных сетях 9 января кадры показывают, что "вагнеровцы" участвуют в ожесточенном бою из стрелкового оружия у здания городской администрации в центре Соледара. Несколько российских блогеров отметили, что силы ЧВК "Вагнер" осуществляют поквартальное продвижение в Соледаре и других важных населенных пунктах к северо-востоку от Бахмута, а также в пределах Бахмута. А 9 января Пригожин подчеркнул, что "исключительно" подразделения "Вагнера" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время боевики "Вагнера" ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации"", – напомнили в институте.

В ISW считают, что Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ЧВК "Вагнер" в Соледаре и Бахмуте для продвижения своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.

Основные выводы ISW за 9 января:

  • Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения об успехах "Вагнера" в Соледаре для укрепления репутации своей ЧВК как эффективной боевой силы.
  • Владимир Путин продолжает открывать двери для дальнейшей институционализации коррупции в России через манипуляции с внутренним законодательством.
  • Дмитрий Медведев, вероятно, оценил готовность российского информационного пространства к цензуре в отношении лиц, которые считаются настроенными проукраински, что нашло определенное одобрение со стороны националистического сообщества блогеров.
  • Российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная.
  • Украинские партизаны, возможно, нацелены на российские важные наземные линии связи в тыловых районах Луганской области.
  • Российско-террористические войска проводили наземные наступательные действия по всей линии фронта в Донецкой области и закрепились в районе Соледара и Бахмута.
  • Оккупационные войска продолжали укреплять позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
  • Российские войска продолжали строить оборонительные укрепления и перебрасывать военную технику в Запорожской области на фоне постоянных опасений относительно возможного украинского контрнаступления.
  • Российские и украинские источники сообщили, что вторая волна мобилизации может быть неизбежной или уже продолжается.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 января заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что после неудачной попытки захватить Соледар в Донецкой области враг переформатировался, изменил тактику и начал новый мощный штурм.
  • При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы в Соледаре выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: ПригожинБахмутВагнер
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Захват россиянами Соледара не будет означать окружение Бахмута – ISW

Ситуация в Соледаре критическая, здания ежедневно переходят из рук в руки – CNN

Россия собирает силы для очередной эскалации – Зеленский

обновленоМедведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины

Бербок в Харькове анонсировала 20 млн евро помощи Украине на оплату услуг Starlink

Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара – Маляр

Все новости...
Пригожин
Пригожин пытается переложить ответственность за неудачи в Бахмуте на Минобороны РФ – ISW
Пригожину дали звание "Коррупционер года"
Последние новости
04:55
Захват россиянами Соледара не будет означать окружение Бахмута – ISW
03:51
В Херсоне 84% потребителей подключены к отоплению – ОП
02:46
С начала войны полиция открыла 2,3 тыс. дел за коллаборационизм
01:50
Ситуация в Соледаре критическая, здания ежедневно переходят из рук в руки – CNN
00:44
Байден и Трюдо поговорили о поддержке Украины
23:54
обновлено в 23:54Россияне попали в склад пиротехники в Харькове: началась детонация
23:52
Правительство Франции анонсировало повышение пенсионного возраста, профсоюзы готовят забастовки
23:41
Россияне за сутки более 30 раз ударили по Сумской области – ОВА
23:35
Швейцария блокирует поставки Украине определенной военной помощи из Испании - глава Минобороны
23:19
Двое польских волонтеров получили ранения под Бахмутом, их вывезли в Люблин на лечение
Все новости...