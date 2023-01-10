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Майбутня зустріч омбудсменів України та РФ у Туреччині: стали відомі деталі

Ірина БалачукВівторок, 10 січня 2023, 14:48
Дмитро Лубінець. Фото з Facebook

Зустріч українського омбудсмена Дмитра Лубінця з російською уповноваженою Тетяна Москальковою щодо звільнення полонених відбудеться в Анкарі і в розширеному форматі – за участю турецької сторони.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяви уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінеця та головного омбудсмена Туреччини Шерефа Малкоча на пресконференції в Анкарі 10 січня

Пряма мова Лубінця: "Зустріч запланована. Сьогодні турецький омбудсмен виступив з ініціативою про проведення цієї зустрічі в розширеному форматі. Не хочу розкривати зараз її деталі, через декілька днів ви самі все побачите. Найголовніше для нас і для Туреччини – ми не хочемо проводити зустрічі заради зустрічі, ми хочемо досягти конкретних результатів".

Деталі: Він зазначав, що разом з турецьким колегою вони знайшли спосіб, як зробити так, щоб суспільство не лише в Україні, а й в усьому світі бачило, що там, де є бажання вирішувати проблеми, вони вирішуються.

Малкоч зазначив, що провів зустріч з українським уповноваженим і має намір ще поговорити з російською омбудсменкою.

А після цього, за його словами, буде зустріч у тристоронньому форматі, на якій планують обговорити питання, що стосуються прав людини, прав дітей, а також визначити "дорожню карту" щодо обміну поранених військових.

Турецький омбудсмен також зазначив, що після успішного відкриття та функціонування "зернового коридору" є намір створити "коридор зустрічі" родичів, дітей, жінок та поранених. Це питання також обговорюватимуть на тристоронній зустрічі в Анкарі.

ВІДЕО ДНЯ

Малкоч висловив сподівання, що ромова буде результативною. 

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Теми: омбудсменРосіяполонені
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