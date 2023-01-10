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Будущая встреча омбудсменов Украины и РФ в Турции: стали известны детали

Ирина БалачукВторник, 10 января 2023, 13:48
Будущая встреча омбудсменов Украины и РФ в Турции: стали известны детали
Дмитрий Лубинец. Фото из Facebook

Встреча украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца с российской уполномоченной Татьяна Москальковой относительно освобождения пленных состоится в Анкаре и в расширенном формате – при участии турецкой стороны.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявления уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца и главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча на пресс-конференции в Анкаре 10 января

Прямая речь Лубинца: "Встреча запланирована. Сегодня турецкий омбудсмен выступил с инициативой о проведении этой встречи в расширенном формате. Не хочу раскрывать сейчас ее детали, через несколько дней вы сами все увидите. Самое главное для нас и для Турции – мы не хотим проводить встречи ради встречи, мы хотим достичь конкретных результатов".

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Детали: Он отмечал, что вместе с турецким коллегой они нашли способ, как сделать так, чтобы общество не только в Украине, но и во всем мире видело, что там, где есть желание решать проблемы, они решаются.

Малкоч отметил, что провел встречу с украинским уполномоченным и намерен еще поговорить с российским омбудсменом.

А после этого, по его словам, будет встреча в трехстороннем формате, на которой планируют обсудить вопросы, касающиеся прав человека, прав детей, а также определить "дорожную карту" по обмену раненых военных.

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Турецкий омбудсмен также отметил, что после успешного открытия и функционирования "зернового коридора" есть намерение создать "коридор встречи" родственников, детей, женщин и раненых. Этот вопрос также будет обсуждаться на трехсторонней встрече в Анкаре.

Малкоч выразил надежду, что разговор будет результативным. 

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Темы: омбудсменРосcияпленные
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